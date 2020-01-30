Уволенный глава Чувашии Игнатьев поблагодарил жителей

Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев прокомментировал свою отставку, поблагодарив жителей республики за понимание, активную гражданскую позицию и критику.

Игнатьев написал в Instagram, что благодарит всех жителей «любимой Чувашии» за «понимание, за участие, за совместную работу на протяжении всех этих лет на благо родной республики, за вашу активную гражданскую позицию, за ваши предложения и критику».

Также он поблагодарил подписчиков за внимание к официальной хронике и личным фото.

Напомним, в Сети распространилось видео, на котором Игнатьев вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Глава МЧС России Евгений Зиничев назвал поведение экс-главы Чувашии недопустимым. При этом сам Игнатьев заявил, что относится к сотрудникам МЧС уважительно, и отверг домыслы и слухи о «непочтительном отношении» к ним.

Произошедшее с офицером МЧС представитель главы Чувашии назвал дружеской шуткой.

Позже указом президента России Владимира Путина Игнатьев был уволен. Также появилась информация о якобы увольнении прыгавшего за ключами сотрудника МЧС, однако эти данные опровергли.