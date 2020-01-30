Канада ввела новые санкции против России

В связи с выборами в Крыму, которые состоялись в 2019 году, санкции против России расширили, сообщил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

Он заявил, что Крым якобы был «аннексирован», а выборы проводились «незаконно». Канада заявила о своей поддержке целостности Украины, передает ТАСС.

В санкционный список попали врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, глава местного Заксобрания Владимир Немцев, член Совфеда от города Екатерина Албатаева, а также глава, замглавы и секретарь ЦИК Севастополя Сергей Даниленко, Лидия Басова и Екатерина Пыркова.

В результате в списке лиц, против которых канадскими властями введены санкции из-за Крыма, находится уже 202 человека.

Напомним, США и ЕС также расширили санкции против России.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД