Болтон назвал убийство Сулеймани «первым шагом к смене режима» в Иране

Экс-помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон поздравил причастных к убийству иранского генерала Касема Сулеймани, выразив надежду на то, что это станет «первым шагом к смене режима в Тегеране».

«Поздравляю всех причастных к уничтожению Касема Сулеймани. После долгой подготовки, это был решающий удар против действий спецподразделения «Кудс» по всему миру. Надеюсь, что это станет первым шагом к смене режима в Тегеране», – написал Болтон в своем Twitter.

В пятницу стало известно о гибели Сулеймани в результате ракетного удара американцев, нанесенного по окрестностям Багдада. МИД России назвал убийство Сулеймани «авантюрным шагом», Китай осудили действия США. Израиль поддержал Вашингтон.

Верховный лидер Ирана пообещал «жесткую месть» за убийство генерала. Вооруженные силы США привели в повышенную боевую готовность.

Газета ВЗГЛЯД писала, что США и Иран оказались на пороге войны после убийства Сулеймани.