Видео с оскорблениями няни детского сада в адрес воспитанников попало в Сеть

Сотрудница детского сада в Костроме назвала детей «маленькими мерзавцами», видео разместила в Сети мама одного из воспитанников учреждения.

Видеозапись появилась в группе «Жизнь Костромы» в соцсети «ВКонтакте». Инцидент, по словам автора, произошел в одном из детских садов города.

Ролик записала мама одного из детей, которая привела ребенка в сад и решила послушать, что происходит в группе. Отмечается, что жалобы на нянечку поступали и ранее. После, как сообщается, сотрудницу перевели в другую группу.

На инцидент отреагировала администрация города, написав в комментариях к ролику, что по данному факту управлением образования проводится проверка, по итогам которой к сотруднице детского сада будет применено дисциплинарное взыскание.

Ранее появилось видео, на котором воспитательница швырнула ребенка под стол во время репетиции утренника на Новый год.