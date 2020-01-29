Сенаторы предложили подключать абонентов к услугам связи с помощью биометрии

Абонентские договоры на услуги связи предлагается заключать через интернет с применением биометрии, это можно будет сделать в любом месте на территории России, соответствующий законопроект внесли сенаторы в Госдуму.

Инициатива поступила от членов Совфеда Андрея Турчака, Людмилы Боковой и Александра Башкина. «Принятие законопроекта позволит заключать абонентские договоры в любом месте на территории Российской Федерации, а также создать дополнительные способы получения операторами связи достоверных сведений об абонентах», – говорится в сообщении на сайте Совфеда.

Отмечается, что для заключения договора необходимо будет установить на мобильный телефон специальное программное обеспечение оператора связи, с помощью которого будет сделано фото человека, а также будет распознаваться страницы удостоверяющего документа и подтверждаться совпадение изображения человека с фотографией в этом документе.

Данные будут в режиме реального времени направляться оператору связи. При этом SIM-карта будет заблокирована до внесения информации об абоненте в базы данных оператора связи.

«Предлагается ввести дополнительные дистанционные способы проверки операторами связи достоверности сведений, представленных при заключении абонентского договора. Сейчас для этого используются информационные системы органов власти посредством доступа через Систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), а также учетные записи о гражданах в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Однако существующие ограничения в их работе требуют развития альтернативных способов проверки достоверности», – уточняется в сообщении.

Также проект закона предлагает разрешить использовать данные о плательщике, полученные от коммерческих банков и других кредитных организаций, при оплате в безналичной форме услуг связи.

Ранее Минкомсвязи предложило предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, онлайн-доступ к различным данным россиян.