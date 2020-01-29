Оценены шансы модернизированных «Томагавков» против российской ПРО

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Русская водка возвращается к своему истинному хозяину

России потребовалось 17 лет, чтобы доказать в суде свои права на бренд «Столичная»Фото: Максим Стулов/«Ведомости»/ТАСС
Проданные за копейки много лет назад советские водочные бренды «Столичная» и «Московская» снова принадлежат России. Пока только на территории трех европейских стран, но лиха беда начало. Кто и когда украл у нашей страны легендарные советские марки, почему это судебное решение настолько важно – и какие деньги стоят на кону? Подробности...
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Путин готовит Россию к смене президента

Путинские поправки в Основной закон затруднят в будущем приход к власти популистовФото: Денис Вышинский/ТАСС
Суперпрезидентская Конституция 1993 года позволила спасти страну от распада, обуздать провинциальную фронду и обеспечить стабильность. Сегодня крайняя необходимость в жесткой властной вертикали отпала и России требуется упорядочивание Основного закона с учетом новых реалий жизни и перспективы смены президента после 2024 года, считают эксперты. Подробности...
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Лучшему российскому истребителю пришлось бороться за выживание

Су-57 пока еще выпущен в единичных экземплярахФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Десять лет назад, 29 января 2010 года, совершил первый полет самый лучший, самый современный и, пожалуй, самый дорогостоящий боевой самолет России – истребитель Су-57. Несмотря на все несомненные достоинства этой машины, она до сих пор не поступила в войска. Почему судьба Су-57 оказалась настолько неоднозначной? Подробности...
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Кто создал миф об «Украине-Руси»

В русских летописях (а украинских не существует) нет никакой Украины-Руси, а равно и Руси-УкраиныФото: А. Д. Кившенко
Киев продолжает популяризацию концепции о том, что современная Украина является прямым и единственным наследником Киевской Руси. Замглавы МИД страны выступил с обвинениями о том, что Россия якобы украла «историю Украины-Руси». Что еще за Украина-Русь? И кто в действительности постоянно пытается пересмотреть взгляды на историю? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Мы не хотим, чтобы нам хамили за наши деньги

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Если сейчас чувашский губер слетит со своего места – это будет первый случай, когда гражданское, в полном смысле этого слова, общество сказало: «хватит». Подробности...
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На самом деле Чехов ненавидел интеллигенцию

Владимир Можегов, публицист
Русская литература в своем нравственном горении, быть может, единственная христианская литература нового времени, кончается с Чеховым и декадентами, как интеллигенция кончается с Лениным. Подробности...
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Это не либерализм, а просто какая-то социопатия

Сергей Худиев, публицист, богослов
Ну да, гадость какая-то, неприятно, но мы же должны быть за свободу, разве не так? Нет, конечно, не так. Здесь речь не о свободе. А о разрушении тех основ человеческого общежития, которые только и делают свободу возможной. Подробности...
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              Оценены шансы модернизированных «Томагавков» против российской ПРО

              29 января 2020, 15:34

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Пентагон модернизирует свои крылатые ракеты «Томагавк», однако это не поможет сделать их неуязвимыми для российских комплексов ПРО, пишут СМИ.

              На прошлой неделе представитель командования ВМС США капитан Джон Ред объявил о начале программы модернизации крылатых ракет семейства «Томагавк». Он пояснил, что речь идет о доведении ракет модификации Block IV, выпускающихся с 2004 года, до уровня новейшей модификации Tomahawk Block V, пишет ФАН.

              Ред пояснил, что срочная модернизация понадобилась, так как технологии развиваются быстрее, чем ожидали в Пентагоне.

              Портал напоминает, что в апреле 2017 года из акватории Средиземного моря два эсминца ВМС США выпустили по сирийской авиабазе «Аш-Шайрат» 60 «Томагавков», из которых только 23 долетели до цели и не смогли причинить критического ущерба. 14 апреля была нанесена еще серия ракетных ударов по объектам в Сирии, в том числе было запущено 66 «Томагавков», которые также не нанесли серьезного ущерба военной инфраструктуре САР. При этом большинство ракет были перехвачены сирийскими средствами ПВО – возможно, при содействии российских средств радиолокационного обнаружения, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

              В статье указывается, что эти события показали, что с «Томагавками» могут успешно бороться даже старые советские ЗРК С-125 и С-200. При этом множество комплексов вооружения, которые не были задействованы Россией при отражении атак «Томагавков», способны создать эшелонированную и практически непроницаемую зону ПРО – в частности, могут применять ЗРК «Тор», которое оптимизировано именно для уничтожения крылатых ракет противника.

              Имеющийся в распоряжении российской армии арсенал современных средств борьбы с крылатыми ракетами значительно снижает ценность «Томагавков», полагает автор статьи. Задуманная модернизация крылатых ракет может улучшить их точность, убойность и устойчивость к воздействию средств РЭБ, но эффективная площадь рассеивания и летные характеристики останутся на прежнем уровне, что позволит российским комплекса ПРО эффективно обнаруживать и уничтожать «Томагавки».

              Отметим, что в августе США запустили новейшую модификацию «Томагавка» с установки, аналог которой используется в системе ПРО США Aegis Ashore. Такие системы разворачиваются, в частности, в Польше и Румынии.

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