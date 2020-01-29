Европа неоднозначно восприняла «сделку века» США

Страны Европы прокомментировали предложенную Вашингтоном «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что появилась «возможность возобновить необходимые усилия по достижению переговорного и жизнеспособного решения» конфликта. В ЕС собираются «изучить и оценить» предложения США,

Великобритания считает, что предложения США могут стать позитивным шагом. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб приветствовал «обнародование предложений», назвал его «серьезным».

Канцлер Австрии Себастьян Курц выразил надежду, что план США «придаст новый импульс ближневосточному мирному процессу». Он призвал «начать переговоры на основе этого плана под руководством США».

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что предложение США «поднимает вопросы», который Берлин обсуждает с партнерами в ЕС. Германия заявила, что лишь «приемлемое для обеих сторон» решение «может привести к долгосрочному миру».

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила, что Стокгольм еще «не проанализировал целиком весь план». Однако «на первый взгляд можно сказать, что он не соответствует тем требованиям», которые «предъявляют Швеция и ЕС».

Линде подчеркнула, что следует учитывать «нужды как Израиля, так и Палестины».

Напомним, стали известны подробности предлагаемой Вашингтоном «сделки века» по палестино-израильскому урегулированию, которую Палестина уже отвергла.