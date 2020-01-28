Сирийская армия отбила у боевиков стратегически важный город

Правительственные сирийские войска вернули контроль над стратегически важным городом Маарэт-Нааман на юге провинции Идлиб, сообщил источник.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Во вторник сообщалось, что сирийские военные полностью окружили Маарет-Нааман. Это крупный форпост террористов запрещенной в России группировки «Джебхат ан-Нусра», который находится на юго-востоке провинции Идлиб.

Перед этим они отбили у боевиков три населенных пункта на подходе к городу.