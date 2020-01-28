«Снежный десант» начал работу в Томской области

В Асиновском, Колпашевском, Молчановском и Первомайском районах Томской области работает «Снежный десант» – бойцы томских студенческих отрядов. Они помогают по хозяйству ветеранам войны и одиноким пенсионерам, рассказали в областной администрации.

Из Томска отряды выехали 26 и 27 января. По словам руководителя регионального штаба Томского регионального отделения молодежного объединения «Российские студенческие отряды» Игоря Разживина, «Снежный десант» помогает по хозяйству ветеранам войны и одиноким пенсионерам на безвозмездной основе, передает ИА REGNUM.

Бойцы студотрядов очищают от снега придомовые территории, объекты социальной сферы, памятники и мемориалы.

Работа «Снежного десанта» в Асиновском и Колпашевском районах продлится до 2 февраля, в Молчановском и Первомайском – до 5 февраля.

Разжавин уточнил, что студенты также организуют для местных жителей спортивные мероприятия, профориентационные встречи для молодежи, проводят лекции по здоровому образу жизни и концерты, мастер-классы по прикладному творчеству.

Ранее томское региональное отделение Российских студенческих отрядов в 2019 году одержало победу в конкурсе Фонда Президентских грантов, получив средства на реализацию проекта «Снежный десант – 2020».