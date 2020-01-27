Роспотребнадзор заявил о праве туристов возвращать деньги за путевки в Китай

Роспотребнадзор сообщил, что туристы вправе требовать расторгнуть договор с туроператором, если в стране, куда он направился, возникла угроза безопасности его жизни и здоровью.

В случае расторжения договора до путешествия клиенту обязаны вернуть все деньги за путевку, уточнили в ведомстве, передает «Интерфакс».

Если путешествие уже начато, то туристу обязаны вернуть часть суммы за услуги, которые туроператор еще не успел оказать. Обязанность по возвращению денег лежит исключительно на туроператоре, клиент может обратиться в суд, если компания начнет уклоняться от этой меры.

В понедельник в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что все авиарейсы из Китая с понедельника выполняются исключительно для вывоза туристов из КНР.

По последним данным, 2,4 тыс. человек заразились и 80 умерло от пневмонии нового типа в Китае. Власти страны объявили о переходе эпидемии в более сложную стадию. Коронавирус охватил почти всю страну, в том числе приграничные с Россией районы, проник в Европу.