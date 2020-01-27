Подросток в Саратовской области лишился зубов из-за взрыва электронной сигареты

В Саратовской области 16-летний подросток лишился всех зубов из-за взрыва во рту электронной сигареты, пишут СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«По предварительным данным, пока парень курил, взорвалась электронная сигарета, у него совсем не осталось зубов, повреждено лицо. В больницу в городе Аткарске мальчика привез отец, после чего он был направлен в Саратов в отделение челюстно-лицевой хирургии», – сказал собеседник РИА «Новости».

Пресс-секретарь минздрава Саратовской области Анастасия Усова подтвердила, что подросток с травмой лица обращался в Аткарске за медицинской помощью.

«Накануне имело место самообращение в Аткарскую районную больницу. Молодой человек 2003 года рождения был осмотрен хирургами. Проведены необходимые диагностические мероприятия, для дальнейшего лечения молодой человек направлен в одну из больниц Саратова, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», – уточнила Усова.

В 2017 году житель города Покателло американского штата Айдахо Эндрю Холл заявил, что получил ожог лица и потерял семь зубов из-за того, что у него во рту взорвалась электронная сигарета.