Кремль разослал предложения провести встречу «большой пятерки»

Кремль 24 января разослал послания с предложением провести встречу глав стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Они (послания с предложением) были отправлены в пятницу – все послания, до конца дня. Можно предположить, что с учетом выходных, именно сегодня они будут доводиться нашими посольствами до соответствующих глав государств и правительств через министерства иностранных дел, как это предусмотрено действующей дипломатической практикой», – заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что теперь «стоит ждать ответа», передает ТАСС.

Напомним, в ходе выступления в Израиле президент России Владимир Путин предложил лидерам Китая, США, Франции и Великобритании в 2020 году провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН для обсуждения мировых проблем. Инициатива российского лидера уже нашла поддержку во Франции и в Китае, а в Британии заявили, что ждут более детального предложения.