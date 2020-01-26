Божена Рынска решила до года держать новорожденную дочь на балконе

Журналистка Божена Рынска заявила, что как минимум до года планирует держать свою новорожденную дочь на балконе. По ее словам, это куда лучше прогулок по «загазованному центру».

На своей странице в Facebook Рынска заявила, что намерена следовать советам врача, мобильное приложение которого установила на свой смартфон. «Там с новорожденными велят обращаться так: поела и бай – НА БАЛКОН. Большое количество своего времени новорожденный должен проводить на балконе», – пишет она.

Рынска заявила, что для этого у нее есть теплая одежда для ребенка и люлька с утеплителем. Кроме того, там установлена камера, которая «пишет весь балкон в облако». Это, по ее словам, нужно, чтобы «ни одна мразь не могла нажаловаться опеке, что у меня ребенок орет на балконе, а я не слышу».

На замечание одного из комментаторов о том, что прогулки ребенку все равно нужны, Рынска ответила: «Абсолютно не нужны до определенного возраста. Совсем не нужны». По ее словам, ребенок нуждается в «безопасном пространстве», а потому она «уж до года как минимум» собирается держать ребенка на балконе.

«А как же развитие?! Это бедный маленький человечек год будет сидеть в тюрьме, не видя природу, но видя окружающих людей, не общаясь с другими детьми?! В год она безнадежно отстанет в развитии...» – написали в комментариях. Однако, по мнению Рынской, ребенку перемена пейзажа не нравится, а путешествия представляют для него только стресс.

«Прогулки по загазованному центру вреднее, чем тихий балкон в зеленый двор. По улицам ходят чихуны и кашлюны к тому же. Если бы был парк, другое дело. Не сквер, а именно лесопарк. Ну, а жителям центра балкон в тишину однозначно лучше прогулок», – добавила Рынска.

Ранее Рынска рассказывала о том, что у нее и покойного мужа будет дочь – Евгения Игоревна Малашенко. По ее словам, ребенка вынашивает суррогатная мать. Рынску подозревали в желании использовать ребенка, чтобы претендовать на более значительную долю наследства Малашенко. Однако адвокаты по семейному и наследственному праву считают, что ребенок, зачатый после смерти Малашенко, не сможет стать его наследником.

От брака с первой женой у Малашенко есть трое детей.