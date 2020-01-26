Новый коронавирус оказался очень заразным

Ключевым отличием коронавируса нового типа 2019-nCoV является то, что он способен передаваться от человека к человеку уже во время инкубационного периода, сообщил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй. Он не исключил, что число инфицированных вскоре может возрасти.

«Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном – 14 дней», – приводит его слова ТАСС.

Ма Сяовэй сообщил, что вирус способен передаваться другим людям уже время инкубационного периода, что «в корне отличает его» от SARS – атипичной пневмонии.

«Темпы развития эпидемии ускоряются. Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти», – добавил глава ведомства.

Коронавирусом заразились уже около 2 тыс. человек, умерли 56. Вирус распространился на приграничные с Россией регионы Китая, попал в Европу и ряд стран Азии.

Роспотребнадзор дал советы о том, как уберечься от заболеваний, вызванных новым коронавирусом.