Эрдоган прибыл на место землетрясения на востоке Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган прибыл в провинцию Элязыг на востоке страны, где ранее произошло сильное землетрясение, сообщает телеканал NTV.

Самолет Эрдогана приземлился в провинции Элязыг. Ожидается, что он посетит районы спасательных работ, передает РИА «Новости».

Как сообщил источник в администрации Эрдогана, субботняя программа президента в Стамбуле отменена.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск). По последним данным, погибли 22 человека и более 1030 пострадали.

Позже в Сети появилось видео последствий землетрясения.