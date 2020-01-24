Орешкин рассказал об угрозе торговой сделки США и Китая для глобальной торговли

Условия торгового соглашения между Пекином и Вашингтоном несут большие долгосрочные риски для глобальной торговли, прежде всего для Евросоюза, заявил помощник президента Максим Орешкин.

По его словам, уже сейчас у европейцев вызывает очень серьезные опасения американо-китайская сделка, в рамках которой Пекин берет на себя обязательство увеличить закупку американских товаров.

«Сам договор опасений не вызывает, но вопрос, по какому принципу китайцы будут переключаться с европейской продукции на американскую продукцию? Будут ли это рыночные принципы, или для европейской продукции из-за этого соглашения появятся дополнительные барьеры?», – сказал он, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Россия 24».

Состоявшуюся сделку он назвал «большой замедленной миной». «Я думаю, в 2020 году она еще не взорвется, но начиная уже с 2021-2022 годов мы в треугольнике США, Китай, Европа с подключением других стран будем видеть много споров. И, конечно же, нахождение нового равновесия в торговой политике будет продолжаться», – отметил Орешкин.

Подписание первой части торговой сделки США и Китаем состоялось в Вашингтоне 15 января. Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.