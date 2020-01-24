Названы сроки создания парашютной системы для корабля «Орел»

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24 января, пятница  |  Последнее обновление — 09:32  |  vz.ru
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Китайский вирус угрожает нефтяным доходам России

Смертельный вирус из Китая может дорого обойтись экономике Фото: Евгений Биятов/РИА «Новости»
Новый вирус из Китая может нанести серьезный экономический ущерб, если начнется эпидемия, как это произошло 17 лет назад. Тогда из-за вируса SARS стоимость нефти рухнула на треть, а мировая экономика потеряла в общей сложности почти 60 млрд долларов. Чем может обернуться история с вирусом на этот раз? Подробности...
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Зачем Путин собирает пять великих держав мира

Владимир Путин с Эммануэлем Макроном в Иерусалиме. Справа – Чарльз, принц УэльскийФото: Abir Sultan/REUTERS
Россия предлагает организовать уже в этом году встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН: кроме России, это США, Китай, Франция и Великобритания. С такой инициативой выступил в Иерусалиме Владимир Путин. Главная интрига даже не в том, удастся ли в принципе провести такой беспрецедентный саммит – а в том, состоится ли он в 75-ю годовщину Победы в Москве. Подробности...
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Выиграть в лотерею помогают особые стратегии поведения

Миллионы людей мечтают обыграть лотерею, но мало у кого это получаетсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Есть ли специальные алгоритмы, которые увеличивают шансы выиграть в лотерею? Использовались ли подобные ухищрения Надеждой Бартош, которая не так давно выиграла в «Русском лото» один миллиард рублей? Математическая теория утверждает, что некоторые подобные закономерности имеются, и особенно они касаются поведения любителей лотерей. Подробности...
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Почему украинские министры жалуются на бедность

Украина не способна прокормить даже своих высших чиновниковФото: РИА Новости
Стон стоит по всем высшим эшелонам украинской власти – чиновники массово жалуются на свои низкие зарплаты. Сколько получают из бюджета высшие госслужащие Украины, насколько их зарплаты сравнимы с доходами европейских и российских чиновников – и какое отношение происходящее имеет к тому, что украинской властью фактически управляет Запад? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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На Украине объявили войну книгам и школам

Андрей Манчук, политолог
Эта апартеидная система ставит русский язык на самое последнее место. И открыто унижает русскоязычных граждан, которых фактически лишают возможности обучать детей на их родном языке – несмотря на формальное равенство, гарантированное им основным законом страны. Подробности...
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Россия ведет Первую смысловую войну

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, Польша стала жертвой пакта Молотова – Риббентропа, первой жертвой Второй мировой – но в этом ее вина. Так всегда бывает с теми, кто оказывается одержим собственной жадностью и глупостью. Подробности...
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Суд должен быть ритуалом, а не канцелярией

Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очень долго у нас была не только сырьевая экономика, но и сырьевое мышление. Метафора «сырье» вообще исчерпывающе описывает жизненный уклад, который родился в 1990-е и от которого мы не быстро, но верно избавляемся в последние годы. Подробности...
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              Названы сроки создания парашютной системы для корабля «Орел»

              24 января 2020, 08:47

              Текст: Дмитрий Зубарев

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              Работы по созданию парашютной системы для нового космического корабля «Орел» будут завершены в 2023 году, сообщил гендиректор НИИ парашютостроения холдинга «Технодинамика» (входит в Ростех) Андрей Рожков.

              «Продолжаются работы по разработке парашютной системы для перспективного космического корабля «Орел» в рамках ранее заключенного государственного контракта со сроком завершения в 2023 году», – передает ТАСС слова Рожкова.

              Он добавил, что на сегодня ведутся автономные наземные и летные испытания отдельных элементов парашюта.

              «В настоящий момент полностью определен конструктивный облик всех крупных узлов и элементов системы, проводится цикл автономных наземных и летных испытаний отдельных элементов системы для последующего перехода на финальные стадии создания парашютной системы», – отметил Рожков. Затем планируется проведение комплексных испытаний с макетом возвращаемого аппарата.

              Он добавил, что разработка парашютных систем, применяемых для космических аппаратов, значительно отличается от разработки других типов парашютов. Это связано с воздействием в космосе на парашютные системы экстремальных температур и различных видов излучений.

              «Именно поэтому ход работ предусматривает большее количество этапов, в особенности – этапов экспериментальной отработки», – сказал Рожков.

              По его словам, отдельные элементы парашюта для корабля «Орел» проходят летные испытания

              «В настоящий момент полностью определен конструктивный облик всех крупных узлов и элементов системы, проводится цикл автономных наземных и летных испытаний отдельных элементов системы для последующего перехода на финальные стадии создания парашютной системы», – сказал он.

              Рожков отметил, что затем планируется проведение комплексных испытаний с макетом возвращаемого аппарата.

              Напомним, ранее главный конструктор НИИ парашютостроения (входит в «Ростех») Владимир Качалов заявил, что парашютная система нового российского пилотируемого корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация»), будет надежнее, чем применяющаяся на корабле «Союз».

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