Депутат Госдумы Грибов назначен заместителем главы аппарата правительства

Премьер России Михаил Мишустин назначил заместителем руководителя аппарата правительства депутата Госдумы Александра Грибова.

«Назначить Грибова Александра Сергеевича заместителем руководителя аппарата правительства Российской Федерации», – говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства.

Грибову 33 года, депутат Госдумы VII созыва от «Единой России», зампред комитета по государственному строительству и законодательству.

Первым заместителем главы аппарата правительства накануне был назначен Валерий Сидоренко. Главой аппарата назначен Дмитрий Григоренко.

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