Работающим пенсионерам возобновят индексацию выплат

После принятия закона о поправке в Конституцию индексация выплат будет проводиться и работающим пенсионерам, сообщила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России Талия Хабриева в ходе заседания Госдумы.

В ходе дискуссии депутат от «Единой России» Михаил Тарасенко спросил, будут ли после внесения поправки в Конституцию индексироваться пенсии работающим пенсионерам, передает РИА «Новости».

«Ответ находим в дополняемой поправками ч. 6 ст. 75 Конституции: «В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также регулярно осуществляется индексация пенсий в порядке, установленном федеральным законом», – сказала Хабриева, которая также является сопредседателем рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России.

«Это означает, что не только повышается юридическая защита, а речь идет о стабильности социального стандарта...» – добавила Хабриева.

«Возможна только конкретизация порядка в федеральном законе. Так что ответ: индексируются», – заключила она.

Напомним, первое чтение законопроекта о поправке к Конституции пройдет 23 февраля.

20 января президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д.