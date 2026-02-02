Эксперты отреагировали на слова боксера Махмудова о нацизме на Кавказе

Tекст: Елизавета Шишкова

Махмудов в интервью Рустаму Рабаданову на его YouTube-канале заявил: «Я вижу [сейчас] самую большую проблему на Северном Кавказе в нацизме. Это зло, одно из самых мерзких», передает «Чемпионат».

Политолог Илья Ухов предположил в своем Telegram-канале, что Махмудов в интервью, вероятно, имел в виду не классический нацизм, а, скорее, бытовой расизм и ксенофобию, которые проявляются в неуважении к другим национальностям и культуре. При этом подобные выпады слышны от людей, которые сами являются исконными жителями России на территориях, которые входят в состав государства не одну сотню лет.

Ухов считает, что такие проявления связаны с ощущением отделенности и несопричастности к судьбе России, что может приводить к отчуждению, ксенофобии и исламистским настроениям. Он подчеркнул, что проблема кроется в общем идеологическом векторе государства и в попытках заменить историческую идентичность России концепциями, которые размывают роль русского народа.

«Проблема куда глубже и кроется она в общем идеологическом векторе государства на национальном треке. Точнее позиционирование России не как государства, созданного трудами, потом и кровью русского народа и примкнувших к нему лучших представителей других коренных народов – а как некий «плавильные мега-котел», основателем которого в этой новой интерпретации является не креститель Руси великий князь Владимир, а чуть ли не Чингисхан, с его потомками, основавшие Орду», – написал эксперт.

Если не изменить подход к национальной политике и миграции, угроза сепаратизма и антигосударственных настроений может усилиться и в других регионах страны, считает Ухов.

Писатель Роман Антоновский также отметил в своем Telegram-канале, что нацизм – не только идеология гитлеровской Германии, но и любое убеждение о превосходстве одной нации над другой. Он отметил, что национализм – это любовь к своему народу, а нацизм – ненависть к другим.

«К сожалению, местечковый нацизм бывает свойственен и отдельным выходцам с Северного Кавказа. Обычно он выражается в выпячивании своей региональной идентичности, вместо любви к нашей общей Родине, России, презрительном отношении к русскому государствообразующему народу и к своим соседям», – добавил он.

Антоновский считает, что с этим явлением нужно бороться, в том числе с помощью грамотной пропаганды, делая героями тех представителей малых народов, кто служил России и был за это вознагражден.