Роскомнадзор потребовал у Twitter и Facebook данные о россиянах

Роскомнадзор направил в Twitter и Facebook запросы о локализации баз данных граждан России, которые пользуются этими соцсетями, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Прохорова.

Прохорова сообщила, что «в рамках стандартных процедур и механизмов, предусмотренных действующим законодательством России, Роскомнадзор направил в адрес компаний Facebook и Twitter запросы по стандартной форме о предоставлении информации по локализации баз персональных данных российских пользователей», передает РЕН ТВ.

Подчеркивается, что ведомство ожидает от компаний запрошенную информацию, передает РИА «Новости».

Отметим, что в апреле 2019 года московский суд оштрафовал Twitter за отказ предоставить информацию о локализации персональных данных российских пользователей на территории России.