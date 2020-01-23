Крымские татары предостерегли украинских экстремистов от попытки прорыва в Крым

Глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров предостерег бывшего депутата Верховной рады, главы организации «Меджлис крымско-татарского народа*» (запрещена в РФ) Рефата Чубарова, запланировавшего «марш» на Крым, от необдуманных поступков.

«У меня, нет иллюзий, что данная акция соберет значительную массовку. Полный провал и крах политики меджлиса на Украине понуждают его сбежавших функционеров прибегать к радикализации своей деятельности», – приводит его слова РИА «Новости».

Умеров считает, что украинских политических деятелей «не будет в первых рядах марша».

«Но если кто и пойдет на эту провокацию, хотелось бы напомнить, что любые действия, направленные на нарушение суверенной границы Российской Федерации, будут пресекаться арестом», – добавил он.

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар считает, что «марш» нужен украинским экстремистами, чтобы «бросить на штыки» хоть какое-то количество своих соотечественников и вернуть «вопрос» Крыма в информационную повестку западных стран и внутри самой Украины.

Ранее Чубаров заявил, что представители возглавляемого им запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа*» пересекут границу с Крымом на пункте пропуска «Чонгар» 2 мая.

Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Президент Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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