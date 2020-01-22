Зеленский усомнился в проведении встречи с Путиным в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока у него нет уверенности в том, что он встретится с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.

«Я пока не уверен, что у нас состоится встреча», – заявил Зеленский РИА «Новости».

23-24 января президент Украины посетит Израиль, где примет участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума памяти жертв Холокоста, а также проведет несколько встреч.

В мероприятиях также примет участие Владимир Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Израиле 23 января может пройти встреча Путина и Зеленского.