Чернышенко объявил задачу Минспорта по восстановлению позиций российского спорта

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе представления нового министра спорта Олега Матыцина заявил, что президент поставил задачу восстановить позиции российского спорта.

«Наша задача – восстановление позиций российского спорта, свободного от допинга. Эту задачу поставил нам президент», – заявил Чернышенко чиновникам Минспорта, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне был объявлен новый состав правительства.

Газета ВЗГЛЯД изучала, кто вошел в новый состав кабинета министров.