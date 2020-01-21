Кто вошел в состав нового правительства?

Премьер Михаил Мишустин, ставший председателем правительства после отставки предыдущего кабмина в середине января, представил президенту свои кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров. В итоге Владимир Путин издал указ о новом составе кабмина.

Изменилось многое. В первую очередь сократилось число должностей – Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа, а полномочия Дмитрия Козака, курировавшего ТЭК, вероятно, перейдут к Юрию Борисову. Но даже при том, что и вице-премьеров, и министров стало всего на одного меньше, в целом «уцелевших» членов кабмина не так много.

При этом среди новичков сразу четыре министра – или выпускники, или слушатели «школы губернаторов», заработавшей в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Это министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко, которые сейчас учатся на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва, а также сменщик Максима Орешкина в Минэкономразвития Максим Решетников и новый министр высшего образования и науки Валерий Фальков – они «школу» уже прошли.

Среди вице-премьеров лишь двое сохранили свои должности: Юрий Трутнев и Татьяна Голикова, все остальные впервые заняли этот пост. Среди министров 9 новых лиц, и 12 человек место сохранили – это Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев, Сергей Лавров, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Кобылкин, Денис Мантуров, Евгений Дитрих, Владимир Якушев, Александр Козлов и Антон Силуанов, который, правда, лишился поста первого вице-премьера.

13 членов кабмина правительство покидают: Владимир Мединский, Ольга Васильева, Вероника Скворцова, Максим Орешкин, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Константин Носков, Михаил Котюков, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Максим Акимов, Алексей Гордеев и Ольга Голодец.

Новый состав кабинета министров:

Вице-премьеры

Первый вице-премьер - Андрей Белоусов

Белоусов, доктор экономических наук, судя по всему, будет курировать финансово-экономический блок. В 2012-2013 годах он занимал пост министра экономического развития РФ, с 2013-го был помощником президента по экономическим вопросам.

Вице-премьер - Татьяна Голикова

Сохранила свое место. Курирует социальную политику. Ранее была председателем Счетной палаты.

Вице-премьер - Виктория Абрамченко

Вероятно, будет заниматься сельским хозяйством. Абрамченко была заместителем министра сельского хозяйства в 2015-16 годах. В 2016-м стала заместителем министра экономического развития – главой Росреестра.

Вице-премьер - Марат Хуснуллин

По всей видимости, будет отвечать за строительный сектор и развитие регионов. Экономист. С 2010 года – заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, курировал реализацию программы реновации.

Вице-премьер - Юрий Борисов

Сохранил свое место. Курирует оборонно-промышленный комплекс. СМИ также сообщали, что Борисов возьмет на себя также кураторство топливно-энергетическим комплексом и промышленностью, за которые ранее отвечал Дмитрий Козак.

Вице-премьер - Алексей Оверчук

Бывший заместитель Мишустина в ФНС – в ведомстве отвечал в том числе за автоматизацию системы по обмену информацией в налоговой сфере. Также курировал выполнение проектов «Открытого правительства». Поэтому может стать преемником Максима Акимова, занимавшегося цифровой экономикой.

Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко

Глава «Газпром-медиа» и КХЛ будет отвечать за спорт и культуру. Чернышенко никогда не был федеральным министром. С нулевых занимался спортивным маркетингом, с 2007 года он в должности главы оргкомитета отвечал за подготовку Олимпийских игр в Сочи.

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - Юрий Трутнев

Сохранил свой пост. Трутнев – один из старожилов в новом правительстве – свою должность он занимает с 2013 года. Курирует в том числе российские проекты в Арктике.

Вице-премьер и руководитель аппарата правительства - Дмитрий Григоренко

Григоренко будет отвечать за законотворческую работу правительства и кадровые вопросы. Почти всю карьеру Григоренко провел в налоговых органах. В 2013 году стал заместителем нынешнего премьера Михаила Мишустина, занимавшего пост главы ФНС.

Федеральные министры

Министр финансов – Антон Силуанов

Сохранил свой пост.

Министр энергетики - Александр Новак

Сохранил свой пост.

Министр транспорта - Евгений Дитрих

Сохранил свой пост.

Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров

Сохранил свой пост.

Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев

Сохранил пост.

Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин

Сохранил пост.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Владимир Якушев.

Сохранил свой пост.

Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев

Сохранил свой пост.

Министр иностранных дел - Сергей Лавров

Сохранил свой пост.

Министр обороны - Сергей Шойгу

Сохранил свой пост.

Министр по чрезвычайным ситуациям - Евгений Зиничев

Сохранил свой пост.

Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов

Сохранил свой пост.

Министр экономического развития - Максим Решетников

Кандидат экономических наук. Бывший московский министр, руководил департаментом экономической политики и развития города. С сентября 2017 года – губернатор Пермского края.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев

IT-менеджер. Бывший помощник Сергея Нарышкина в период его работы главой администрации президента, в 2014-18 годы – министр госуправления, IT и связи в правительстве Московской области. С 2018 года – вице-президент «Ростелекома».

Министр труда и социальной защиты - Антон Котяков

Кандидат экономических наук, экономист. Бывший министр финансов Московской области, с мая 2017 года – заместитель министра финансов РФ.

Министр здравоохранения - Михаил Мурашко

Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог. С 2013 года – руководитель Росздравнадзора.

Министр просвещения - Сергей Кравцов

Доктор педагогических наук. Один из создателей современной системы ЕГЭ. С августа 2013 года – глава Рособрнадзора.

Министр высшего образования и науки - Валерий Фальков

Тюменский юрист, депутат Тюменской областной думы, член Совета по науке и образованию при президенте РФ.

Министр культуры - Ольга Любимова

Бывшая журналистка, работала на Первом канале, ТВЦ, телеканалах «Столица» и «Культура». Также известна тем, что сняла около 80 документальных телефильмов, большая часть из которых посвящена православию. С 2018 года – руководитель департамента кинематографии Минкультуры. Любимова – дочь и.о. ректора Щепкинского училища Бориса Любимова.

Министр спорта - Олег Матыцин

Мастер спорта по настольному теннису. Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) и бывший глава Российского студенческого союза.

Министр юстиции - Константин Чуйченко

В правительстве остался, но ранее был вице-премьером – руководителем аппарата правительства. На этой должности курировал законотворческую работу правительства и кадровые вопросы.

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