Кто вошел в состав нового правительства?

Взгляд
21 января, вторник  |  Последнее обновление — 21:54  |  vz.ru
Разделы

МВФ испугался новой Великой депрессии

Новая мировая рецессия запаздывает, но избежать ее не удастся Фото: Lewis W Hine/Reuters
Мир стоит на пороге новой Великой депрессии, о чем кричит рост уровня неравенства в мире, считают в Международном валютном фонде. Это самый затяжной кризис в истории США, повторения которого американцы пытаются избежать всеми правдами и неправдами. Удастся ли на этот раз Северной Америке пострадать меньше других от второй «депрессии»?  Подробности...
Перейти а раздел…

Как будут голосовать за поправки в Конституцию

Рабочая группа предложила исправить более десятка статей КонституцииФото: Павел Лисицын/РИА Новости
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию, о которых он заявил в своем послании Федеральному собранию. Но вступят эти изменения в силу только после того, когда пройдут через парламент и всероссийское голосование. Детали этой процедуры сейчас обсуждает рабочая группа. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия забирает русских с Украины

Национальной гордости на Украине все больше, а представителей этой национальности все меньшеФото: Zuma/ТАСС
Очередное исследование показало катастрофическую для Украины статистику – за последние двадцать пять лет население страны сократилось более чем на четверть. Это крайне напоминает процесс, активно происходящий в странах Прибалтики. Есть, однако, и существенные отличия, к которым имеет прямое отношение и Россия. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Послание – это дорого, всерьез и надолго

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Почему именно сейчас? Потому что под тоскливый вой оппозиционных блогеров о том, как в России все плохо, в России неожиданно растет новое большое поколение школьников, и скоро их будет 19 миллионов. Подробности...

Таких не берут в демократию

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бессмысленно задаваться вопросом, что больше разозлило нашу оппозицию – требование о суверенности претендентов на высшие государственные посты или перспектива получить парламент с расширенными полномочиями. Потому что обе эти «беды» для них одинаково губительны. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев

Европейский восток забурлит не меньше Ближнего

Алексей Токарев, к.п.н., старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России
Россия появляется, когда надо разрешить сложный вопрос в двусторонних отношениях. Задача России не похитить участников из «клуба непослушаек» или организовать ему альтернативу, но сделать так, чтобы в игре, жестко управляемой воспитателем в лице США, было больше творчества. Подробности...
    Перейти а раздел…

    Как украинский трезубец оказался символом экстремизма

    Русский интерес в Ливии

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

      Перейти а раздел…

      Назван состав нового правительства России

      Новый глава правительства Михаил Мишустин менее чем за неделю сумел сформировать новый состав кабинета министров. У него будет девять замов, в том числе один первый – им стал Андрей Белоусов. Силовой блок кабинета сохранился, как и главный дипломат Сергей Лавров. Зато полностью обновился социальный блок
      Подробности...

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?
          • Да

          • Нет

          • Еще не определился

          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни автомобилистов в 2020 году?

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Объявлен состав нового правительства
              Путин изменил структуру правительстваБелоусов назначен первым вице-премьеромВ ЛНР заявили о потерях украинских силовиков при попытке занять серую зонуМинкомсвязь не исключила бесплатного доступа россиян к соцсетям
              Названы все заместители МишустинаЛавров сохранил пост главы МИДаРФ и Грузия обсудят вопрос восстановления авиасообщения в начале мартаЗавершена экспертиза на вменяемость историка Соколова
              Мишустин назвал цели нового правительстваШойгу остался министром обороныРоссийский суд постановил удалить приложение iHerb для смартфоновКардиолог описал первые признаки возможной смерти из-за отрыва тромба

              Главная тема


              Запад мешает россиянке стать главой государства в Африке

              искажение истории


              В Думе предложили запретить приравнивать действия СССР к действиям нацисткой Германии

              второй государственный


              Украинцы выступили за свободное использование русского языка

              учения НАТО


              Столтенберг заявил о рекордной численности американских военных в Европе

              Видео

              исторические споры


              Израиль подставил России плечо в конфликте с Украиной и Польшей

              учения НАТО


              Для нападения на Россию США подготовят «смертника»

              демографическая катастрофа


              Почему вымирает Прибалтика

              замена Чайки


              Генпрокуратуру возглавит охотник на серийных убийц

              Общечеловеческая практика


              Герман Садулаев: Поправка в Конституцию исправляет последствия холодной войны

              Еврейская проблема


              Алексей Алешковский: Память о Второй мировой работает только по-честному

              Всем надоело


              Игорь Мальцев: Чиновников переведут из разряда «бизнес» в разряд «служение»

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Готовы ли вы участвовать во всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию?

              Кто вошел в состав нового правительства?

              		   21 января 2020, 21:40
              Фото: Алексей Никольский/ТАСС

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Премьер Михаил Мишустин, ставший председателем правительства после отставки предыдущего кабмина в середине января, представил президенту свои кандидатуры на должности вице-премьеров и федеральных министров. В итоге Владимир Путин издал указ о новом составе кабмина.

              Изменилось многое. В первую очередь сократилось число должностей – Владимир Путин ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа, а полномочия Дмитрия Козака, курировавшего ТЭК, вероятно, перейдут к Юрию Борисову. Но даже при том, что и вице-премьеров, и министров стало всего на одного меньше, в целом «уцелевших» членов кабмина не так много. 

              При этом среди новичков сразу четыре министра – или выпускники, или слушатели «школы губернаторов», заработавшей в 2017 году на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ). Это министр труда и соцзащиты Антон Котяков и министр здравоохранения Михаил Мурашко, которые сейчас учатся на третьем потоке программы развития кадрового управленческого резерва, а также сменщик Максима Орешкина в Минэкономразвития Максим Решетников и новый министр высшего образования и науки Валерий Фальков – они «школу» уже прошли.

              Среди вице-премьеров лишь двое сохранили свои должности: Юрий Трутнев и Татьяна Голикова, все остальные впервые заняли этот пост. Среди министров 9 новых лиц, и 12 человек место сохранили – это Сергей Шойгу, Владимир Колокольцев, Евгений Зиничев, Сергей Лавров, Дмитрий Патрушев, Александр Новак, Дмитрий Кобылкин, Денис Мантуров, Евгений Дитрих, Владимир Якушев, Александр Козлов и Антон Силуанов, который, правда, лишился поста первого вице-премьера.

              13 членов кабмина правительство покидают: Владимир Мединский, Ольга Васильева, Вероника Скворцова, Максим Орешкин, Максим Топилин, Павел Колобков, Александр Коновалов, Константин Носков, Михаил Котюков, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Максим Акимов, Алексей Гордеев и Ольга Голодец.

              Новый состав кабинета министров:

              Вице-премьеры

              • Первый вице-премьер - Андрей Белоусов

              Белоусов, доктор экономических наук, судя по всему, будет курировать финансово-экономический блок. В 2012-2013 годах он занимал пост министра экономического развития РФ, с 2013-го был помощником президента по экономическим вопросам.

              • Вице-премьер - Татьяна Голикова

              Сохранила свое место. Курирует социальную политику. Ранее была председателем Счетной палаты.

              • Вице-премьер - Виктория Абрамченко

              Вероятно, будет заниматься сельским хозяйством. Абрамченко была заместителем министра сельского хозяйства в 2015-16 годах. В 2016-м стала заместителем министра экономического развития – главой Росреестра.

              • Вице-премьер - Марат Хуснуллин

              По всей видимости, будет отвечать за строительный сектор и развитие регионов. Экономист. С 2010 года – заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, курировал реализацию программы реновации.

              • Вице-премьер - Юрий Борисов

              Сохранил свое место. Курирует оборонно-промышленный комплекс. СМИ также сообщали, что Борисов возьмет на себя также кураторство топливно-энергетическим комплексом и промышленностью, за которые ранее отвечал Дмитрий Козак.

              • Вице-премьер - Алексей Оверчук

              Бывший заместитель Мишустина в ФНС – в ведомстве отвечал в том числе за автоматизацию системы по обмену информацией в налоговой сфере. Также курировал выполнение проектов «Открытого правительства». Поэтому может стать преемником Максима Акимова, занимавшегося цифровой экономикой.  

              • Вице-премьер - Дмитрий Чернышенко

              Глава «Газпром-медиа» и КХЛ будет отвечать за спорт и культуру. Чернышенко никогда не был федеральным министром. С нулевых занимался спортивным маркетингом, с 2007 года он в должности главы оргкомитета отвечал за подготовку Олимпийских игр в Сочи.

              • Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе - Юрий Трутнев

              Сохранил свой пост. Трутнев – один из старожилов в новом правительстве – свою должность он занимает с 2013 года. Курирует в том числе российские проекты в Арктике.

              • Вице-премьер и руководитель аппарата правительства - Дмитрий Григоренко

              Григоренко будет отвечать за законотворческую работу правительства и кадровые вопросы. Почти всю карьеру Григоренко провел в налоговых органах. В 2013 году стал заместителем нынешнего премьера Михаила Мишустина, занимавшего пост главы ФНС.

              Федеральные министры

              • Министр финансов – Антон Силуанов

              Сохранил свой пост.

              • Министр энергетики - Александр Новак

              Сохранил свой пост.

              • Министр транспорта - Евгений Дитрих

              Сохранил свой пост.

              • Министр промышленности и торговли - Денис Мантуров

              Сохранил свой пост.

              • Министр сельского хозяйства - Дмитрий Патрушев

              Сохранил пост. 

              • Министр природных ресурсов и экологии - Дмитрий Кобылкин

              Сохранил пост. 

              • Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства - Владимир Якушев.

              Сохранил свой пост. 

              • Министр внутренних дел - Владимир Колокольцев

              Сохранил свой пост.

              • Министр иностранных дел - Сергей Лавров

              Сохранил свой пост.

              • Министр обороны - Сергей Шойгу

              Сохранил свой пост.

              • Министр по чрезвычайным ситуациям - Евгений Зиничев

              Сохранил свой пост.

              • Министр по развитию Дальнего Востока - Александр Козлов

              Сохранил свой пост.

              • Министр экономического развития - Максим Решетников

              Кандидат экономических наук. Бывший московский министр, руководил департаментом экономической политики и развития города. С сентября 2017 года – губернатор Пермского края.

              • Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций - Максут Шадаев

              IT-менеджер. Бывший помощник Сергея Нарышкина в период его работы главой администрации президента, в 2014-18 годы – министр госуправления, IT и связи в правительстве Московской области. С 2018 года – вице-президент «Ростелекома». 

              • Министр труда и социальной защиты - Антон Котяков

              Кандидат экономических наук, экономист. Бывший министр финансов Московской области, с мая 2017 года – заместитель министра финансов РФ.

              • Министр здравоохранения - Михаил Мурашко

              Доктор медицинских наук, акушер-гинеколог. С 2013 года – руководитель Росздравнадзора.

              • Министр просвещения - Сергей Кравцов

              Доктор педагогических наук. Один из создателей современной системы ЕГЭ. С августа 2013 года – глава Рособрнадзора.

              • Министр высшего образования и науки - Валерий Фальков

              Тюменский юрист, депутат Тюменской областной думы, член Совета по науке и образованию при президенте РФ.

              • Министр культуры - Ольга Любимова

              Бывшая журналистка, работала на Первом канале, ТВЦ, телеканалах «Столица» и «Культура». Также известна тем, что сняла около 80 документальных телефильмов, большая часть из которых посвящена православию. С 2018 года – руководитель департамента кинематографии Минкультуры. Любимова – дочь и.о. ректора Щепкинского училища Бориса Любимова.   

              • Министр спорта - Олег Матыцин

              Мастер спорта по настольному теннису. Президент Международной федерации студенческого спорта (FISU), бывший ректор Российского государственного университета физической культуры спорта молодежи и туризма (РГУФКСМиТ) и бывший глава Российского студенческого союза.

              • Министр юстиции - Константин Чуйченко

              В правительстве остался, но ранее был вице-премьером – руководителем аппарата правительства. На этой должности курировал законотворческую работу правительства и кадровые вопросы.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............