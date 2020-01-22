Ректора юридической академии в Донецке заподозрили в организации убийства

Ректор Донбасской юридической академии задержан по подозрению в организации заказного убийства, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МВД ДНР.

«Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью МВД ДНР задержали ректора Донбасской юридической академии Сергей Гончарова, который организовывал заказные убийства. Из-за служебных разногласий преступник решился на физическое устранение руководителей министерства образования ДНР», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там добавили, что правоохранителям удалось предотвратить убийство, возбуждено уголовное дело по ст. 106 УК ДНР «убийство из корыстных побуждений или по найму».

«За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни, ведется следствие», – отметили в ведомстве.