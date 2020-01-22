Россияне назвали способы достижения успеха

Для достижения жизненного успеха необходимы везение и личные связи, а не упорный труд, считают 52% россиян, следует из данных исследования Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук.

Оставшиеся 48% опрошенных назвали упорный труд способом улучшения жизни в долговременной перспективе, сообщает RT.

При этом 63% респондентов заявили, что доход человека должен состоять только из честно заработанных средств, а остальные 37% уверены, что можно иметь любые доходы вне зависимости от их источника.

В опросе участвовали 2 тыс. совершеннолетних жителей 22 регионов России.