СБ ООН призвал Хафтара и Сараджа конструктивно работать над перемирием в Ливии

Сторонам конфликта в Ливии необходимо принять конструктивное участие в работе Объединенной военной комиссии «5+5», заявил СБ ООН.

Генсек ООН Антониу Гутерриш проинформировал Совбез о состоявшейся в Берлине конференции по Ливии, передает РИА «Новости».

СБ приветствовал итоги конференции и призвал стороны конфликта к «конструктивному участию в работе Объединенной военной комиссии «5+5». В СБ рассчитывают, что это поможет «заключить соглашение о прекращении огня как можно скорее».

Первое заседание совместного военного комитета Ливии с пятью представителями от каждой стороны конфликта запланировано на 28 января. Оно пройдет в Женеве, передает ТАСС.

В воскресенье в Берлине состоялась международная конференция по Ливии. Участники согласовали план по урегулированию, договорились о создании комитета по мониторингу, призвали к разоружению военизированных формирований.

Однако глава заседающего в Триполи правительства национального согласия Фаиз Сарадж отказался от переговоров с командующим Ливийской национальной армией фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Хафтар отказался подписать соглашение.

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