Заслуженный спасатель России погиб во время плавания в бассейне фитнес-клуба

В бассейне фитнес-клуба в Сыктывкаре погиб заслуженный спасатель России Дмитрий Тропников сообщили в региональном ГУМЧС.

«В бассейне скончался Дмитрий Тропников, который является заслуженным спасателем России», – сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

59-летний мужчина скончался 21 января во время плавания. На месте происшествия работают следователи. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по факту гибели спасателя проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Республике Коми.

Ранее в Пермском крае ребенок погиб во время тренировки в бассейне.