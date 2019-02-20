В Пермском крае ребенок погиб во время тренировки в бассейне

В городе Чермозе Пермского края при купании в бассейне утонул 10-летний ребенок, сообщает Следственный комитет России.

Во время тренировки мальчик потерял сознание, передает РИА «Новости». Ребенок был доставлен в больницу, однако спасти его не смогли.

Сообщается, что сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

Аналогичный случай произошел в ноябре 2018 года в Чувашии, когда в бассейне спортшколы Новочебоксарска утонул 9-летний мальчик.