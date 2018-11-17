Ребенок утонул в бассейне спортшколы в Чувашии

В Новочебоксарске 9-летний мальчик утонул в бассейне детско-юношеской спортивной школы, возбуждено уголовное дело.

Утром в субботу ребенок вместе с отцом пришел в бассейн. Мальчик пошел заниматься, а отец остался ждать в холле, сообщает Следственный комитет.

«Около 10 часов 30 минут ребенок, находясь в бассейне, ушел под воду. Это заметили другие посетители и вытащили его из воды. Несмотря на все попытки оказать первую помощь, мальчик скончался», – рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Ведутся следственные действия.

В апреле 2016 года В Башкирии 10-летний ребенок-инвалид, не способный самостоятельно передвигаться, утонул в бассейне.