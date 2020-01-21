Число российских заявок на изобретения за год выросло на 20%

За прошлый год число международных заявок из России на регистрацию изобретений выросло на 21% и составило 1 тыс. 309, сообщили в Роспатенте.

Данные подсчитали в Центре международной кооперации Федерального института промышленной собственности (ФИПС), который обрабатывает международные заявки. Наиболее активными заявителями являются Сбербанк, «Сибур Холдинг», компания «Наука и инновации», а также подразделение «Русал» – «Объединенная компания Русал Инженерно-технологический центр», сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты».

Кроме того, впервые число заявок от организаций превысило количество заявок от физических лиц. Также на 15,4% выросло количество электронных заявлений.

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