Названы самые интересные патенты на изобретения в 2019 году

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7 января, вторник | Последнее обновление — 11:03 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Парламент Ирана проголосовал за признание Пентагона террористической организацией
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Израильский газопровод сблизит Россию и Турцию
2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США
Генри Резник: Понятия «коррупция» нет в Уголовном кодексе
Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»
Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска
Трамп мог бы спасти СССР, но начал превращаться в Гитлера
Антон Крылов, журналист
Мир был бы совсем другим, если бы двойник Дональда Трампа в те годы был президентом СССР. Скорее всего, никакого распада страны не случилось бы, а отношения с США наладились бы без нашей позорной тотальной капитуляции, как это произошло в реальной истории. Подробности...
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Рождество – это про смысл и надежду
Сергей Худиев, публицист, богослов
За Рождеством стоит история, которую всем нам стоит знать. Если вы неверующий – потому что она сформировала нашу цивилизацию. Если вы готовы поверить – то потому, что она может преобразить вашу жизнь, как уже преобразила жизнь множества людей. Подробности...
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Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина
Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о справедливости жестокой и неумолимой. Подробности...
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Какими будут смартфоны будущего
Обсуждение: 5 комментариев
Как планета встретила новый, 2020 год
Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планетыПодробности...
Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти
На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часаПодробности...
Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой
В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжитьПодробности...
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