Названа самая необычная заявка на патент 2019 года

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года: им оказался зимний гаечный ключ, сообщил глава ведомства Григорий Ивлиев.

«Мы выдали патент на зимний гаечный ключ. В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также у него правильное цветовое решение (красный), позволяющее не терять его из вида», – передает РИА «Новости» слова Ивлиева.

«Кто сталкивался в 40-градусные морозы с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа», – добавил глава Роспатента.

По словам Ивлиева, в 2019 году наибольшее количество заявок на патенты подавалось из таких сфер, как электротехника, нефтегазодобывающее оборудование, медицинские технологии, сельское хозяйство.

«Очень важно, что есть организации, с которыми мы работаем постоянно. Это, например, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, ПАО «Татнефть», МНТК «Микрохирургия глаза» им. С.Н. Федорова. Эти организации подали более 60 патентных заявок. Один только Ульяновский ГАУ им. П.А. Столыпина подал более 60 заявок в 2019 году», – рассказал Ивлиев.

Он рассказал также, что Роспатент планирует подвести итоги пилотных проектов с использованием блокчейна в конце 2019 года.

«Итоги (пилотных проектов) будут в конце года. ... К декабрю-январю будет ясная картина, что удалось сделать. Среди задач – создание системы онлайн-регистрации перехода прав, автоматизированной системы поиска для экспертов, автоматизация формальной экспертизы, создание нового удобного сервиса для подачи электронных заявок и еще ряд таких задач», – рассказал Ивлиев.

«В 2020 году планируется этап опытной эксплуатации, когда все решения будут системными», – отметил глава ведомства.

Роспатент также планирует запустить в следующем году две цифровые платформы.

«Одна внешняя – по поиску информации, вторая внутренняя – по регистрации. Аутсорсинговые организации тоже получат к ней доступ, а также министерства, ведомства, крупнейшие госкорпорации. Все общение будет в электронном виде», – сказал он.

Напомним, ранее в ведомстве заявляли, что в 2018 году наиболее популярными отраслями у российских изобретателей стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика.