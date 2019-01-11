Роспатент выявил любимые сферы российских изобретателей

В 2018 году наиболее популярными отраслями у российских изобретателей стали информационные технологии, радиотехника, ядерная энергетика, сообщили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

В Роспатенте отметили, что популярна была и отрасль строительства газопроводов и нефтепроводов, вырос интерес к технологиям, касающимся военно-промышленного комплекса, к сфере крупногабаритного транспорта и космическим технологиям, передает RT.

Кроме того, увеличилось число заявок в фармацевтике, биотехнологиях и компьютерной технике.

«В этих отраслях стабильно высокое поступление заявок... Наибольшее количество патентов, которые до 20 лет, а то и до 25 лет поддерживаются в силе, относится к фармацевтике», – сообщили в Роспатенте.

При патентовании информационных технологий чаще всего речь идет о защите информации. В области радиотехники – о радиолокации и пеленгации, в сфере ядерной энергетики – о разработке ядерных реакторов и энергетических установок. В строительстве газопроводов и нефтепроводов – ремонт и диагностика.

Кроме того, изобретатели интересуются строительством авиационных двигателей, разработкой полупроводниковых приборов, созданием наземных транспортных средств для использования в военных целях, вооружений, технологий в области железнодорожного строения и транспорта.

В 2017 году президент России Владимир Путин высказывался за реформирование патентной системы в стране.