Сбербанк назвал сумму ущерба экономики России от кибератак

Потери российской экономики от действий кибермошенников в 2020 году могут составить 3,5-3,6 трлн рублей, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«По предварительным оценкам, ущерб по текущему году может составить 3,5-3,6 трлн руб.», – передает ТАСС слова Кузнецова в кулуарах Всемирного экономического форума.

Он напомнил, что в 2019 г. потери экономики России от кибератак составили около 2,5 трлн рублей, что соответствует прогнозам Сбербанка.

Напомним, ранее во вторник Кузнецов заявил, что в Сбербанке предложили решить проблему мошенничества с использованием социальной инженерии с помощью ужесточения наказания.