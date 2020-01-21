Взявшего в Германии в заложницы медсестру россиянина задержали в Испании

Национальная полиция Испании задержала гражданина России, который ранее сбежал из тюрьмы в Германии и в отношении которого был выдан европейский ордер на арест.

По информации правоохранительных органов Испании, россиянин был задержан в населенном пункте Нерха (автономное сообщество Андалусия). Полиция вела расследование с ноября прошлого года, когда появились сведения, что подозреваемый может быть на территории королевства, передает ТАСС.

Отмечается, что россиянин разыскивался из-за событий сентября 2019 года, когда он во время перевода из тюрьмы в больницу в немецком городе Гюнцбург взял в заложницы одну из медсестер. Тогда ему удалось сбежать.

Ранее гражданин России, организовавший побег итальянского наркобарона, был задержан в Уругвае.