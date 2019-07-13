Россиянин объяснил, зачем организовал побег «кокаинового короля»

Задержанный в Уругвае гражданин России по имени Сергей признался в помощи итальянскому наркобарону Рокко Морабито с побегом, но заявил, что делал это не по своей воле, сообщила адвокат Паола Витале.

На заседании суда российский гражданин заявил, что ему и его семье угрожали, а потому он помог наркобарону бежать.

Напомним, 59-летний россиянин Сергей был отправлен в предварительное заключение на 90 дней по обвинению в сокрытии данных о побеге Морабито в июне.

Источник РИА «Новости» сообщил, что россиянин якобы знал Морабито несколько лет, они познакомились на курорте в Уругвае. После задержания Морабито россиянин не прекратил с ним контакты, посещал его в тюрьме и даже приносил ему еду и предметы первой необходимости.

Морабито является самым разыскиваемым членом итальянской мафиозной организации «Ндрангета». Он скрывался от правосудия более 20 лет и был задержан в Уругвае в 2017 году. В конце июня «кокаиновый король» бежал.