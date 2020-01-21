Жители Калуги заявили о бродящих по городу волках

В центре Калуги три волка загнали на дерево местного жителя, пишут СМИ со ссылкой на экстренные службы региона.

Сообщения о похожих на волков животных на улицах города поступили в Единую службу спасения 21 января, передает Kaluganews.

Первое сообщение поступило в 0.42 по местному времени. В третьем часу ночи волки окружили пару, которая сидела в автомобиле в сквере Мира.

В седьмом часу утра спасателям позвонил мужчина, он рассказал, что три животных загнали его на дерево.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС уточнили, что инцидент произошел на на набережной Яченского водохранилища, у площадки для тренировки собак. Подвергшийся нападению мужчина утверждает, что это были волки.

В полицию также поступили сообщения о волках на улицах города. В региональном УМВД склоняются к тому, что по городу могут бродить одичавшие собаки. Правоохранительные органы направили на набережную Яченки наряд, но полицейские не нашли там волков или других животных.

В ноябре 2019 года в Саратове по улицам города собака пронесла объеденную голову человека.