Собака пронесла по Саратову человеческую голову

В Саратове собака пронесла объеденную голову человека, об этом сообщил очевидец в СМИ.

Инцидент произошел в четверг, в микрорайоне «ОПХ Саратовское», об инциденте рассказал очевидец, пишет ИА «Взгляд-инфо».

«Голову в зубах несла собака, тут рядом свалка, там собаки кормятся. Определить возраст было достаточно сложно, так как она вся была объедена животными. Я сразу же позвонил в полицию», – сказал собеседник издания.

Полицейские приехали на место к 16.00 по местному времени и отправились искать останки. Кроме головы, правоохранители нашли ступню в кроссовке.

«Размер примерно 40-й. С утра мне показалось, что голова ребенка, но, видимо, это все-таки взрослый человек», – уточнил собеседник.

Источник в правоохранительных органах подтвердил изданию факт обнаружения человеческой головы.

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