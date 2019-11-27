В Уфе нашли загадочную окровавленную «Оку»

В Уфе во дворе одного из домов нашли автомобиль с разбитыми окнами и пятнами крови, полицейские начали проверку по этому факту, сообщает пресс-служба регионального МВД.

«В полицию поступило несколько сообщений от граждан, что во дворе по улице Зенцова обнаружили припаркованный автомобиль марки «Ока» с разбитыми стеклами и пятнами бурого цвета. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейскими установлен хозяин автомобиля», – пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

По данному факту проводится проверка.