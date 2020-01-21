Роскосмос решил проверить достоверность цен на достройку первой очереди Восточного

Роскосмос потратит 255 млн рублей для проверки достоверности цен на завершение строительства первой очереди космодрома Восточный, говорится в материалах госкорпорации, опубликованных на сайте госзакупок.

Обследовать недостроенные объекты и проверить стоимость работ по завершению их строительства распорядился глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Инспекцию на космодроме должны провести до 1 июля этого года. Контракт на 254,8 млн рублей получит «Ипромашпром», которому предстоит выполнить независимую экспертизу проектов первой очереди космодрома. Деньги Роскосмос выделит из собственного бюджета, передает РИА «Новости».

Как указано в материалах на сайте госзакупок, по состоянию на конец 2019 года, строительство жилого фонда и инфраструктуры в Циолковском для сотрудников Восточного завершено только на 72%, комплекс хранения компонентов ракетного топлива достроен на 28%, строительство дорог завершено на 93%. В целом речь идет о девяти «недостроях».

Напомним, 16 декабря гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что некоторые недостроенные объекты первой очереди космодрома Восточный могут разрушиться, если ими не заняться.

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