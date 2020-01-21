Кружки IKEA оказались токсичными

Компания IKEA призвала покупателей вернуть в магазин дорожные кружки, так как они оказались опасными для здоровья.

В заявлении IKEA сказано, что тем, кто купил дорожную кружку Troligtvis (розовую, синюю или бежевую) с надписью Made in India, следует немедленно прекратить ее использование и вернуть в магазин, передает телеканал «Звезда».

Причиной отзыва посуды стала ее токсичность. Тесты показали, что уровень дибутилфталата в составе оказался превышен, а это может привести к серьезным нарушениям в иммунной системе.

Отмечается, что кружки продавались с осени 2019 года по январь 2020 года.

Ранее IKEA извинилась за «нацистский» слоган.