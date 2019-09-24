IKEA извинилась за «нацистский» слоган

Компания IKEA извинилась за рекламную кампанию со слоганом «Каждому свое» и приостановила ее после возникновения ассоциаций с нацистской Германией.

«Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании», - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IKEA.

Внимание к слогану IKEA «Каждому свое» (Jedem das Seine, - прим. ВЗГЛЯД) привлек депутат Госдумы Виталий Милонов. Он заявил, что слоган вызывает ассоциации с Бухенвальдом, на воротах которого была нанесена эта фраза.

Ранее скандал разгорелся после публикации в аккаунте IKEA в Facebook поста с изображением собаки, который был назван сексистским.