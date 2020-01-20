В Госдуме разъяснили, когда можно оформлять маткапитал на первенца

Пенсионный фонд может уже сейчас оформлять сертификаты материнского капитала при рождении первого ребенка, средства на это точно будут выделены, заявил первый замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

«Я думаю, что ничто не препятствует Пенсионному фонду уже сейчас оформлять соответствующий сертификат. Еще раз подчеркну: средства обязательно будут выделены на это, но порядок использования этих средств [уже] установлен», – передает ТАСС слова Исаева.

Депутат напомнил, что «основную часть материнского капитала можно использовать после того, как ребенку исполнится три года». Исаев при этом заметил, что за последние годы возможности использования материнского капитала были существенно расширены.

«Буквально на этой неделе Государственной думой будет рассмотрен законопроект, который позволяет использовать средства материнского капитала, к примеру, на строительство домика на садовом дачном участке», – добавил он.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поручил поднять сумму материнского капитала до 616 тыс. 617 рублей с 1 января 2020 года, а саму программу продлить до 2026 года. Кроме того, маткапитал начнут выплачивать при рождении первенца.

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