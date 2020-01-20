Финляндия выразила интерес к созданию ВСМ между Хельсинки и Москвой

В ходе встречи главы РЖД Олега Белозерова и министра международного развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари финская сторона заявила России о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой.

«Финская сторона на встрече подняла вопрос о ВСМ Хельсинки – Москва. Было решено обмениваться информацией о ходе инфраструктурных проектов в части высоких скоростей», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе РЖД.

В октябре сообщалось, что министерство транспорта и коммуникаций Финляндии проводит исследование о возможности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до российской границы.

В сентябре Россия не исключала, что высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Санкт-Петербург может в перспективе быть продлена до Финляндии.

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