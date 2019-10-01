Финляндия решила построить ВСМ до границы с Россией

Министерство транспорта и коммуникаций Финляндии проводит исследование о возможности строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали до российской границы, заявила директор департамента сети финского минтранса Сабина Линдстрем.

«Правительственная программа премьер-министра Антти Ринне подчеркивает важность железнодорожного транспорта в развитии устойчивой транспортной системы. Финляндия стремится значительно увеличить долю инвестиций в железнодорожный транспорт и ремонт инфраструктуры с нынешнего уровня (финансирования – ред.). Правительство предложило постоянное увеличение уровня финансирования для управления базовой транспортной инфраструктурой, которое будет расти на 300 миллионов евро в год», – передает РИА «Новости» слова Линдстрем.

В качестве примера она привела повреждение железной дороги между Финляндией и Россией, произошедшее прошлой зимой.

«Например, мороз повредил трассу между Хельсинки и Санкт-Петербургом в районе населенных пунктов Коувола и Луумяки. Чтобы устранить ущерб, в бюджете на 2019 год уже выделено дополнительное финансирование, которое поможет восстановить структуру пути и, таким образом, обеспечить беспрепятственное железнодорожное сообщение между Хельсинки и Санкт-Петербургом», – отметила Линдстрем.

Новое правительство обнародовало свои планы по строительству высокоскоростных магистралей в стране.

«В Финляндии комитет министров по экономической политике 10 сентября ... принял решение о мерах по привлечению крупных инвестиций в железнодорожный транспорт в Финляндии. ...Минтранс начнет переговоры о создании проектных компаний Turun tunnin juna («В Турку за один час», скоростное железнодорожное сообщение между Хельсинки и Турку) и Suomi-rata (Финляндская железная дорога). Министерство транспорта и коммуникаций также инициировало сравнительное исследование маршрутов высокоскоростного сообщения в сторону российской границы, в восточные регионы страны. Данное высокоскоростное сообщение будет развиваться в сотрудничестве с операторами в этом районе», – сказала Линдстрем.

По ее словам, решения по этому вопросу могут быть приняты после завершения исследования, как ожидается, весной 2020 года.

Напомним, 9 сентября в ходе Восточного экономического форума вице-премьер Максим Акимов заявил, что высокоскоростная железнодорожная магистраль (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург может в перспективе быть продлена до Финляндии.