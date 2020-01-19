Пушкинский музей ответил на претензии Польши на картины

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19 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 09:58  |  vz.ru
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Германия начала сражение за «Северный поток – 2»

«Северный поток-2» ждет новой правовой лазейки от ГерманииФото: gazprom.ru
Пока Газпром ищет технические возможности достроить «Северный поток – 2», Германии предстоит борьба на другом фронте. Берлину до мая надо найти новую лазейку, чтобы «Северный поток – 2» после ввода в эксплуатацию смог работать на полную мощность. Тогда Вашингтон проиграет битву ровно так же, как он проиграл в борьбе против советского газопровода в период холодной войны. Подробности...
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Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
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Путин вступился за семьи перед «моральными уродами»

Государство стимулирует многодетность, которая для русских семей является преемственнойФото: Александр Демьянчук/ТАСС
Владимир Путин на встрече с ветеранами назвал «моральными уродами» тех, у кого вызывает недовольство и споры господдержка семей. Президент признался, что «не мог себе такого даже представить». По оценке социологов, среди противников «демографического пакета» около 2% россиян. Критики прямо заявляют, что рожать ради денег от государства начнет «быдло». Как отвечать на подобные заявления? Подробности...
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США взялись за арсенал холодной войны

В США готовы превратить очередные выборы в пиар-компанию против РоссииФото: REUTERS/Brenna Norman
В США предупредили, что Россия попытается «вмешаться» в предстоящие осенью президентские выборы, чтобы посеять раздор в американском обществе. В министерстве внутренней безопасности признались в неспособности гарантировать стопроцентную защищенность выборов. Скоро в США начнутся праймериз и накал политической борьбы усилится. Почему США снова заговорили о российской угрозе, а не пытаются лепить образ внешнего врага из Китая? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
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В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
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Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
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              Пушкинский музей ответил на претензии Польши на картины

              19 января 2020, 09:40

              Текст: Сергей Гурьянов

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              Президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова прокомментировала заявление Варшавы об «утраченных из-за деятельности СССР» произведениях искусства.

              «Я не слыхала о каких-то претензиях Польши к России по поводу наследия, якобы, ею утраченного. Не знаю этого. Дело в том, что работ, например, с сюжетом мадонна с младенцем даже одного и того же автора очень много. Имя автора и название картины – это не исчерпывающая информация. В случае претензий Польши оттуда в Россию должно быть достоверное адресное обращение – какая именно картина и какого автора, из какого польского музея пропала и в каком русском музее, по мнению Польши, оказалась», – передает слова Антоновой НСН.

              Она отметила, что сейчас Польша совершенно голословно заявила права на картины из российских музеев, рассчитывая на людей, которые «не понимают тонкостей».

              «Конечно, Варшаве надо представить доказательства утраты. Откуда поляки вообще это взяли? Они делали запросы в Россию раньше? Им отказывали? Если у Польши есть какая-то информация, она должна сделать соответствующий запрос с исчерпывающей информацией в Министерство культуры РФ или правительство нашей страны, а потом что-либо заявлять», – сказала Антонова.

              Ранее министерство иностранных дел Польши составило и опубликовало список объекты культурного наследия, которые она считает утраченными из-за деятельности СССР.

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