Трамп назвал новую причину убийства Сулеймани

Президент США Дональд Трамп во время встречи со спонсорами Республиканской партии во Флориде раскритиковал тех, кто постоянно задает вопросы о причинах убийства иранского генерала Касема Сулеймани, назвав еще один мотив той операции, сообщает CNN.

«Сколько еще мы будем выслушивать эту чушь собачью? (...) Этот человек говорил плохо о нашей стране», – сказал Трамп, передает РБК.

При этом во время своего выступления президент США не упомянул о том, что это он отдал приказ убить Сулеймани, заявив только, что «Сулеймани был известным террористом, который давно был в американском списке».

После этого Трамп перешел к описанию самой операции по ликвидации генерала. Он отметил, что постоянно получал сообщения от наблюдавших за операцией в прямом эфире военных, что «генералу осталось жить все меньше». «А потом вдруг бабах!» – добавил Трамп.

Кроме того, американский лидер признал, что убийство Сулеймани действительно «взволновало весь мир». «Он ведь считался неуязвимым», – подчеркнул Трамп.

Напомним, США в начале января провели спецоперацию, в результате которой был убит командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Иран в ответ на это нанес удары по авиабазе США на западе Ирака, а также по американскому военному объекту в Иракском Курдистане. Кроме того, Иран решил привлечь США к ответственности в Гааге за убийство Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД писала, как Трамп толкает Иран под новый удар.

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