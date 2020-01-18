Путин после встречи с ветеранами вышел пообщаться с петербуржцами

Взгляд
18 января, суббота  |  Последнее обновление — 19:00  |  vz.ru
Разделы

Расцвету Крыма по-прежнему мешает наследие Украины

Крым и Севастополь по-прежнему сложно назвать «типичными» регионами РоссииФото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Сделано в Крыму многое, но проблемы остались, и это очень болезненные проблемы. Таков общий вывод недавнего совещания в Ялте, проведенного Владимиром Путиным. Чем может похвастаться полуостров, получивший за последние шесть лет колоссальные инвестиции из федерального бюджета? Каковы его «слабые места»? И почему о ряде его проблем часто говорят как о неразрешимых? Подробности...
Перейти а раздел…

Коммунисты и либералы не захотели величия России

Инициативы президента по поддержке семей с детьми не понравились вечно недовольным несистемщикам и либераламФото: Станислав Красильников/ТАСС
Послание Владимира Путина Федеральному собранию понравилось большинству россиян. Люди отметили — президент говорил о проблемах, которые затрагивают их лично: доходах, поддержке семей, медицине и образовании. Успехи социальной политики Путин напрямую связал с величием страны. Не понравились инициативы президента лишь небольшой группе граждан. Об этом говорится в представленном в пятницу исследовании ВЦИОМ. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин решил превратить Россию в «семейную страну»

Поддержка семей с детьми стала главной темой послания президентаФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Первая часть послания президента Федеральному собранию была адресована скорее не парламенту, а по сути каждой российской семье. Владимир Путин сразу начал свою речь с тревожных цифр о падении рождаемости в России и одной из причин этого прямо назвал бедность. Бедность и демографический спад стали препятствиями на пути политики «сбережения народа». Какие же шаги он наметил для преодоления этих двух зол? Подробности...
Перейти а раздел…

США взялись за арсенал холодной войны

В США готовы превратить очередные выборы в пиар-компанию против РоссииФото: REUTERS/Brenna Norman
В США предупредили, что Россия попытается «вмешаться» в предстоящие осенью президентские выборы, чтобы посеять раздор в американском обществе. В министерстве внутренней безопасности признались в неспособности гарантировать стопроцентную защищенность выборов. Скоро в США начнутся праймериз и накал политической борьбы усилится. Почему США снова заговорили о российской угрозе, а не пытаются лепить образ внешнего врага из Китая? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему русские не обижаются

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Национальность – это нормально. Это естественно. Плохо, когда национальность начинает считать себя нацией, оставаясь национальностью. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

В послании Путина проявилось его мировоззрение

Сергей Худиев, публицист, богослов
Важны не только сами экономические меры (хотя их значение очень велико), но и то послание обществу, которое стоит за ними: государство осознает, что семья и дети – это огромная ценность, а родительство заслуживает самой решительной поддержки. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

Василий Федорцев, политолог, германист
То, что сейчас происходит между Берлином и Москвой, – это только первые признаки перемен, и российско-германский диалог, по всей видимости, в новом десятилетии станет более сложным и многогранным. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Германия выставила России счет за войну с Польшей

    Самые большие ледоколы в истории

    Михаил Мишустин и его большие надежды

      Перейти а раздел…

      Новый терминал в стиле конструктивизма открылся в Шереметьево

      В крупнейшем московском аэропорту Шереметьево открылся пятый по счету терминал – C1. Он пристроен к терминалу В и способен обслуживать до 20 млн пассажиров в год. В итоге пропускная способность аэропорта вырастет до 80 млн человек
      Подробности...

      Извержение вулкана Тааль на Филиппинах

      12 января на Филиппинах начал извергаться вулкан Тааль, расположенный посреди одноименного озера в 100 километрах от столицы страны Манилы. В результате местные сейсмологи объявили четвертый, предпоследний, уровень опасности
      Подробности...

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Ceramum: История о том, как слепить стартап своими руками

        «Моторные технологии»: Как выстроить производственную компанию с нуля

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

          Перейти а раздел…
          Каким будет новый премьер-министр Мишустин?
          • Лучше предшественника

          • Хуже предшественника

          • Таким же

          Какая часть послания президента к Федеральному собранию показалась вам наиболее значимой?
          • Борьба с бедностью

          • Стимулирование рождаемости

          • Ужесточение требований к чиновникам

          • Изменения в Конституцию

          Играете ли вы в лотереи?
          • Регулярно

          • Иногда

          • Не играю

            Перейти а раздел…

            В каких странах нужны международные водительские права?

            Каким автомобилям с января запрещено парковаться во дворах?

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин ответил на вопрос о бессрочном пребывании президента у власти
              Путин распорядился выплатить ветеранам по 75 тыс. рублейЗачем Польша обвиняет освободителей в провале Варшавского восстанияПольша предъявила список «утраченных из-за СССР» объектов культурыПоявилось видео поражения мишени комплексом «Игла-С» (видео)
              Путин назвал «моральными уродами» противников господдержки семей с детьмиФигуры высшего пилотажа на «Аллигаторе» показали глазами летчика (видео)Ученые нашли единственное объяснение гибели динозавровЮная украинка продала девственность немецкому бизнесмену за 1,2 млн евро
              Оператор ГТС Украины оценил эффект контракта с Россией по газуНа Западе рассказали о «финансовом силовом номере» Швеции против РоссииИгравшая 10 дней музыка помогла задержать подозреваемого в убийстве в МосквеСкабеева ответила на заявление Водонаевой про получающее маткапитал «быдло»

              Главная тема


              США взялись за арсенал холодной войны

              «деятели за бугром»


              Путин пообещал «заткнуть поганый рот» тех, кто хочет переиначить историю

              «могучее государство»


              Гражданам Украины посоветовали объединиться в пророссийское движение

              3БМ44 «Лекало»


              «Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»

              Видео

              переписывание истории


              Немцы обвинили СССР в начале Второй мировой войны

              группа граждан


              Коммунисты и либералы не захотели величия России

              «билеты счастья»


              У экономического чуда российских лотерей есть простое объяснение

              послание путина


              Россия сделала серьезный шаг для борьбы с бедностью

              Признаки перемен


              Василий Федорцев: Германия начала борьбу за выживание в будущем миропорядке

              Новая эра


              Владимир Можегов: Русская мечта как мировоззрение

              Колоссальные средства


              Ирина Алкснис: России осталось решить одну большую проблему

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Каким будет новый премьер-министр Мишустин?

              Путин после встречи с ветеранами вышел пообщаться с петербуржцами

              18 января 2020, 18:54

              Текст: Ольга Никитина

              Версия для печати

              Президент России Владимир Путин после встречи с ветеранами Великой Отечественной войны вышел пообщаться с жителями Санкт-Петербурга.

              Большая группа петербуржцев собралась у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Среди пришедших были пожилые и дети, мужчины и женщины. Некоторые выкрикивали приветствия Путину, называя улицу, где они живут. Другие просили президента сфотографироваться с ними. Пришедшие благодарили главу государства, желали удачи, передает РИА «Новости».

              С некоторыми гражданами Путин сфотографировался, один мужчина пожал президенту руку. Общение длилось несколько минут, в конце российский лидер пожелал «всего хорошего» собравшимся и уехал.

              Путин на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений сообщил, что к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны получат единовременную выплату в 75 тыс. рублей каждому, а труженики тыла – по 50 тыс. рублей.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............